Ради безопасности: Google Maps ограничивает некоторые функции в Украине

Сервис Google Maps заблокировал в Украине две функции, предоставляющие пользователям информацию в режиме реального времени.

Источник: CNN со ссылкой на комментарий компании

Детали: Отключенные функции включают в себя наложение трафика в режиме реального времени на Google Maps, это функция, которую некоторые исследователи использовали для наблюдения за Украиной издалека, а также Live Busyness, функцию, показывающую, насколько популярно может быть какое-то место в данный момент времени.

Компания объяснила, что изменения применили, чтобы обеспечить безопасность украинцев, а также после консультаций с местными властями.

По словам Google, обновления трафика по-прежнему доступны в Украине при использовании режима навигации Google Maps.