Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Ради безопасности: Google Maps ограничивает некоторые функции в Украине

Светлана КизиловаПонедельник, 28 февраля 2022, 08:01

Сервис Google Maps заблокировал в Украине две функции, предоставляющие пользователям информацию в режиме реального времени.

Источник: CNN со ссылкой на комментарий компании

Детали: Отключенные функции включают в себя наложение трафика в режиме реального времени на Google Maps, это функция, которую некоторые исследователи использовали для наблюдения за Украиной издалека, а также Live Busyness, функцию, показывающую, насколько популярно может быть какое-то место в данный момент времени.

Компания объяснила, что изменения применили, чтобы обеспечить безопасность украинцев, а также после консультаций с местными властями.

По словам Google, обновления трафика по-прежнему доступны в Украине при использовании режима навигации Google Maps.

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Темы: интернетвойна
powered by lun.ua
Главное сегодня

США вводят запрет на весь импорт российских нефти и газа

"Укроборонпром" обещает миллион долларов за самолет оккупантов, в том числе пилотам РФ

ООН запретила сотрудникам называть действия РФ в Украине "войной" или "вторжением"

Партия Зеленского предлагает заключить новый договор о гарантиях безопасности Украины

фото, видео, дополненоЖители Херсонской области снова вышли на митинги против врага

Терехов сообщил, что россияне предлагали ему сдать Харьков

Все новости...
интернет
Федоров просит Маска доступ к спутниковому интернету
"Украинская правда" работает в обычном режиме
В Facebook говорят, что смешанная реальность станет широко доступной через несколько лет
Последние новости
19:00
В Украину с начала войны вернулись почти 140 тысяч мужчин
18:57
CBRE частично уходит из России
18:55
видеоВойска РФ обстреляли автобус с беженцами из Макарова
18:51
"Победа ценнее тюльпанов": что украинцы думают о 8 марта во время войны
18:46
фото, видео"Залечь на Волыни": СБУ разоблачила агента ФСБ, пытавшегося вступить в терроборону
18:46
Пентагон считает, что в Украине погибли от 2 до 4 тысяч российских оккупантов
18:35
Великобритания отказывается от российской нефти
18:34
США вводят запрет на весь импорт российских нефти и газа
18:33
В ООН заверили, что считают "войной" нападение РФ, но "могли быть попытки запретить" это слово
18:31
Двухлетний Павлик Мотычка получит лечение Zolgensma – собрано 2,3 млн долларов
Все новости...