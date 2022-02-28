Російський рубль обвалився до історичного мінімуму
Понеділок, 28 лютого 2022, 07:39
Російський рубль на міжнародних торгах обвалився до історичного мінімуму, втративши більше 30% вартості долара та євро.
Джерело: російський Forbes
Деталі: На піку курс долара вранці у понеділок перевищував 117 рублів, курс євро – 132 рублі.
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Повідомляється, що це історичний максимум.
Курс євро в рублях зріс майже на 35%, долар — майже на 33%.
Європейська валюта подорожчала більш ніж на 33 рублі із закриття минулих торгів, американська - на більш ніж 30 рублів.
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