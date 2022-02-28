Російський рубль обвалився до історичного мінімуму

Російський рубль на міжнародних торгах обвалився до історичного мінімуму, втративши більше 30% вартості долара та євро.

Джерело: російський Forbes

Деталі: На піку курс долара вранці у понеділок перевищував 117 рублів, курс євро – 132 рублі.

Повідомляється, що це історичний максимум.

Курс євро в рублях зріс майже на 35%, долар — майже на 33%.

Європейська валюта подорожчала більш ніж на 33 рублі із закриття минулих торгів, американська - на більш ніж 30 рублів.