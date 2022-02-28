Российский рубль обвалился до исторического минимума
Понедельник, 28 февраля 2022, 08:39
Российский рубль на международных торгах обвалился до исторического минимума, потеряв больше 30% стоимости к доллару и евро.
Источник: российский Forbes
Детали: На пике курс доллара утром в понедельник превышал 117 рублей, курс евро – 132 рубля
Сообщается, что это исторический максимум.
Курс евро в рублях вырос на почти 35%, доллар — почти на 33%.
Европейская валюта подорожала более чем на 33 рубля с закрытия прошлых торгов, американская — на более чем 30 рублей.