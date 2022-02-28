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Российский рубль обвалился до исторического минимума

Алена МазуренкоПонедельник, 28 февраля 2022, 07:39
Российский рубль обвалился до исторического минимума
ФОТО GETTY IMAGES

Российский рубль на международных торгах обвалился до исторического минимума, потеряв больше 30% стоимости к доллару и евро.

Источник: российский Forbes

Детали: На пике курс доллара утром в понедельник превышал 117 рублей, курс евро – 132 рубля

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Сообщается, что это исторический максимум.

Курс евро в рублях вырос на почти 35%, доллар — почти на 33%.

Европейская валюта подорожала более чем на 33 рубля с закрытия прошлых торгов, американская — на более чем 30 рублей.

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Темы: валютаРосcиявойнаУкраина
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