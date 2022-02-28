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У Цукерберга говорят, что отбили информационную атаку на Украину

Роман РоманюкПонедельник, 28 февраля 2022, 08:37

Meta, материнская компания Facebook, сообщила, что остановила хакерские атаки на Украину из России и Белоруссии.

Источник: New York Times.

Meta сообщила, что атаки были связаны с людьми из России и Украины, а также с хакерской группой, связанной с Беларусью.

Одна кампания была направлена ​​на продвижение ссылок на сомнительные сайты, которые распространяли нарратив, что Украина является фейковым государством, а действия России – правильные.

В Meta заявили, что нынешняя атака была связана с другой операцией, которую компания раскрыла в 2020 году. Тогда за ней стояли два издания News Front и South Front, которые работали в Крыму и использовались для распространения пропаганды Кремля.

Подобные сети влияния занимаются тем, что в Facebook называют "скоординированным недостоверным поведением". Речь о целях группы ботов в Facebook для распространения целевых сообщений по всей платформе.

Детали: В этот раз сеть сумела использовать около 5000 фолловеров в Facebook и Instagram, прежде чем Meta ее заблокировала.

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Meta заявила также, что обнаружила хакерскую операцию, направленную против военных и политических лидеров в Украине, а также как минимум одного журналиста.

Хакерская группа Ghostwriter пытались захватить их аккаунты, чтобы использовать их для распространения дезинформации. Ранее эта хакерская группа работала против НАТО и США, а в прошлом году обнаружили, что она связана с Беларусью.

Дэвид Агранович, директор по нарушениям безопасности в Meta, объяснил, что после вторжения России хакеры переключились на Украину.

Несколько публичных аккаунтов были сломаны, на них пытались скомпрометировать украинских военных, распространяя видео, как солдаты выходят из леса с "белым флагом".

Прямая речь: "Исторически то, что мы видели от Ghostwriter, было нацелено на военных, общественных деятелей, журналистов и политиков по всей Европе. С момента вторжения мы видели поворот в фокусе Ghostwriter на людях из Украины".

Темы: РосcиявойнаУкраинаfacebook
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