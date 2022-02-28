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СБУ нагадує, куди потрібно повідомляти про ворожу техніку

Валентина РоманенкоПонеділок, 28 лютого 2022, 10:06
фото СБУ

Служба безпеки нагадує: щоб допомогти українській армії про пересування ворожої техніки можна повідомляти в спеціальний чат-бот.

Джерело: СБУ

Дослівно: "Українські війська дають жорстку відсіч окупантам! Але ми маємо постійно допомагати нашим воїнам.

Побачили пересування ворожої техніки? Одразу напишіть до офіційного чат-боту в Telegram - @stop_russian_war_bot.

Разом ми зупинимо окупантів!".

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Теми: війнаСБУ
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