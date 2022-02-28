СБУ нагадує, куди потрібно повідомляти про ворожу техніку
Понеділок, 28 лютого 2022, 10:06
Служба безпеки нагадує: щоб допомогти українській армії про пересування ворожої техніки можна повідомляти в спеціальний чат-бот.
Джерело: СБУ
Дослівно: "Українські війська дають жорстку відсіч окупантам! Але ми маємо постійно допомагати нашим воїнам.
Побачили пересування ворожої техніки? Одразу напишіть до офіційного чат-боту в Telegram - @stop_russian_war_bot.
Разом ми зупинимо окупантів!".
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