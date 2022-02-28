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СБУ напоминает, куда нужно сообщать о вражеской технике

Валентина РоманенкоПонедельник, 28 февраля 2022, 10:06
фото СБУ

Служба безопасности напоминает: чтобы помочь украинской армии, о передвижении вражеской техники можно сообщать в специальный чат-бот.

Источник: СБУ

Дословно: "Украинские войска дают жесткий отпор оккупантам! Но мы должны постоянно помогать нашим воинам.

Увидели передвижение вражеской техники? Сразу напишите в официальный чат-бот в Telegram - @stop_russian_war_bot.

Вместе мы остановим оккупантов!".

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Темы: войнаСБУ
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