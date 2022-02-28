СБУ напоминает, куда нужно сообщать о вражеской технике
Понедельник, 28 февраля 2022, 09:06
Служба безопасности напоминает: чтобы помочь украинской армии, о передвижении вражеской техники можно сообщать в специальный чат-бот.
Источник: СБУ
Дословно: "Украинские войска дают жесткий отпор оккупантам! Но мы должны постоянно помогать нашим воинам.
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Увидели передвижение вражеской техники? Сразу напишите в официальный чат-бот в Telegram - @stop_russian_war_bot.
Вместе мы остановим оккупантов!".