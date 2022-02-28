32 страны закрыли небо для самолетов России
Понедельник, 28 февраля 2022, 10:14
Практически все европейское и североамериканское небо уже закрыто для российских авиакомпаний.
Об этом сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба, пишет "Европейская правда".
"Россию сбросили с неба. Почти все европейское и североамериканское небо уже закрыто для российских авиакомпаний. Всего 32 страны закрыли небо россиянам", – сообщил министр.
Он добавил, что еще одна, очень важная для российских богачей страна, тоже вскоре закроется.
Из-за европейских санкций российская авиакомпания "Аэрофлот" остановила с 28 февраля все рейсы в Европу.
Между тем Великобритания настаивает на том, чтобы страны G7 установили ограничения на покупку российской нефти и газа.