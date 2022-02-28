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Переговори з росіянами мають розпочатися протягом години

Олена РощінаПонеділок, 28 лютого 2022, 09:23

Переговори української та російської делегацій на кордоні України та Білорусі розпочнуться орієнтовно об 11 годині.

Джерело: коментар помічника президента Росії Володимира Мединського російським журналістам у Білорусі

Деталі: За його словами, російська делегація приїхала у домовлене місце в неділю ввечері і всю ніч не спала, чекаючи на українців, у яких "складна логістика".

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Очікується, що переговори почнуться опівдні, тобто об 11-й годині за українським часом.

Пряма мова Мединського: "Ми чекаємо на приїзд української делегації… Час приїзду переносився кілька разів протягом ночі – і ось тільки зараз ми отримали інформацію, що вони прибудуть десь за годину.

Відповідно, о 12-й сядемо за стіл переговорів".

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Теми: РосіявійнаБілорусьперемир’я
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