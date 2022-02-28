Переговоры с россиянами должны начаться в течении часа

Переговоры украинской и российской делегаций на границе Украины и Беларуси начнутся ориентировочно в 11 часов.

Источник: комментарий помощника президента России Владимира Мединского журналистам в Беларуси

Детали: По его словам, российская делегация приехала в воскресенье вечером и всю ночь не спала, дожидаясь украинцев, у которых "сложная логистика". Ожидается что переговоры начнутся в полдень, то есть в 11 часом по украинскому времени.

Прямая речь Мединского: "Мы ждем приезда украинской делегации… Время приезда переносилось несколько раз в течении ночи – и вот только сейчас мы получили информацию, что они прибудут где-то через час.

Соответственно, в 12 сядем за стол переговоров".