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Україну треба негайно приєднати до ЄС за спецпроцедурою – Зеленський

Мазуренко Альона Понеділок, 28 лютого 2022, 11:02
ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ. ФОТО З INSTAGRAM

Президент Володимир Зеленський звернувся до Європейського союзу щодо приєднання України за спецпроцедурою.

Джерело: відеозвернення президента

Пряма мова: "Європейці усвідомлюють, що наші солдати вони боряться за нашу державу, а отже за всю Європу. 

За мир для всіх країн ЄС, за життя дітей, за рівноправність, за демократію і це дає нам повне право зробити наступне. 

Ми звертаємося до Європейського союзу щодо невідкладного приєднання України за новою спеціальною процедурою".

Деталі: За словами президента, Україна вдячна партнерам, але наша мета "бути разом на рівних".

Зеленський вважає, що українці заслуговують на це: "Я впевнений, що це справедливо, я впевнений, що ми на це заслужили, я впевнений, що усе це можливо".

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Теми: ЗеленськийвійнаРосіяУкраїна
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