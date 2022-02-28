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Україну треба негайно приєднати до ЄС за спецпроцедурою – Зеленський

Альона Мазуренко Понеділок, 28 лютого 2022, 10:02
Україну треба негайно приєднати до ЄС за спецпроцедурою – Зеленський
ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ. ФОТО З INSTAGRAM

Президент Володимир Зеленський звернувся до Європейського союзу щодо приєднання України за спецпроцедурою.

Джерело: відеозвернення президента

Пряма мова: "Європейці усвідомлюють, що наші солдати вони боряться за нашу державу, а отже за всю Європу. 

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За мир для всіх країн ЄС, за життя дітей, за рівноправність, за демократію і це дає нам повне право зробити наступне. 

Ми звертаємося до Європейського союзу щодо невідкладного приєднання України за новою спеціальною процедурою".

Деталі: За словами президента, Україна вдячна партнерам, але наша мета "бути разом на рівних".

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Зеленський вважає, що українці заслуговують на це: "Я впевнений, що це справедливо, я впевнений, що ми на це заслужили, я впевнений, що усе це можливо".

Теми: ЗеленськийвійнаРосіяУкраїна
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