Україну треба негайно приєднати до ЄС за спецпроцедурою – Зеленський
Президент Володимир Зеленський звернувся до Європейського союзу щодо приєднання України за спецпроцедурою.
Джерело: відеозвернення президента
Пряма мова: "Європейці усвідомлюють, що наші солдати вони боряться за нашу державу, а отже за всю Європу.
За мир для всіх країн ЄС, за життя дітей, за рівноправність, за демократію і це дає нам повне право зробити наступне.
Ми звертаємося до Європейського союзу щодо невідкладного приєднання України за новою спеціальною процедурою".
Деталі: За словами президента, Україна вдячна партнерам, але наша мета "бути разом на рівних".
Зеленський вважає, що українці заслуговують на це: "Я впевнений, що це справедливо, я впевнений, що ми на це заслужили, я впевнений, що усе це можливо".
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