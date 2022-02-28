Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Украину нужно немедленно присоединить к ЕС по спецпроцедуре – Зеленский

Алена МазуренкоПонедельник, 28 февраля 2022, 10:02
Украину нужно немедленно присоединить к ЕС по спецпроцедуре – Зеленский
ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ. ФОТО С INSTAGRAM

Президент Владимир Зеленский обратился к Европейскому союзу относительно присоединения Украины по спецпроцедуре.

Источник: видеообращение президента

Прямая речь: "Европейцы отдают себе отчет, что наши солдаты они борются за наше государство, а значит, за всю Европу.

Реклама:

За мир для всех стран ЕС, за жизнь детей, за равноправие, за демократию, и это дает нам полное право сделать следующее.

Мы обращаемся к Европейскому союзу относительно безотлагательного присоединения Украины за новой специальной процедурой".

Детали: По словам президента, Украина благодарна партнерам, но наша цель "быть вместе на равных".

ВИДЕО ДНЯ

Зеленский считает, что украинцы заслуживают этого: "Я уверен, что это справедливо, я уверен, что мы этого заслужили, я уверен, что все это возможно".

Темы: ЗеленскийвойнаРосcияУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Зеленский
Зеленский: Каждый чиновник должен чувствовать, какая Украина за ним стоит
Сенатор США после слов Зеленского призвал помочь Украине провести выборы
Зеленский: "Оборонка" будет давать больший результат, увеличиваем производство
Последние новости
04:34
Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет
04:06
После уничтожения БДК "Новочеркасск" оккупанты усилили проверки в Феодосии – сопротивление
03:04
Над Ростовской областью России ПВО сбила беспилотник – губернатор
02:56
Армия США заявляет о сбитии беспилотников и ракет, выпущенных хуситами
02:20
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
Все новости...
Реклама: