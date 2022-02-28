Украину нужно немедленно присоединить к ЕС по спецпроцедуре – Зеленский

Президент Владимир Зеленский обратился к Европейскому союзу относительно присоединения Украины по спецпроцедуре.

Источник: видеообращение президента

Прямая речь: "Европейцы отдают себе отчет, что наши солдаты они борются за наше государство, а значит, за всю Европу.

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За мир для всех стран ЕС, за жизнь детей, за равноправие, за демократию, и это дает нам полное право сделать следующее.

Мы обращаемся к Европейскому союзу относительно безотлагательного присоединения Украины за новой специальной процедурой".

Детали: По словам президента, Украина благодарна партнерам, но наша цель "быть вместе на равных".

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Зеленский считает, что украинцы заслуживают этого: "Я уверен, что это справедливо, я уверен, что мы этого заслужили, я уверен, что все это возможно".