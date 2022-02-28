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Мавпа з ядерною "гранатою", Кремль палає – нові роботи Альоші Ступіна про Путіна

Світлана КізіловаПонеділок, 28 лютого 2022, 10:14
Мавпа з ядерною гранатою, Кремль палає – нові роботи Альоші Ступіна про Путіна
Українець тримає за горлянку окупанта, автор малюнку Alesha Stupin

Нову серію робіт художника Альоші Ступіна присвячено агресивній поведінці президента країни-агресора Володимира Путіна, а також Україні, яка вміло захищається від посягань ворога на свої землі.

Джерело: публікації картин у Facebook

Деталі: Після невдалого бліцкригу Путіна та успіхів ЗСУ й Тероборони у війні з окупантом художник намалював кілька робіт про нову реальність, у якій глава Кремля виявився беззахисним перед українською армією.

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Путін ніжно притискає до себе ядерну бомбу – як останнє, що може бути аргументом у протистоянні із цивілізованим світом:

 
Alesha Stupin

Україна в образі дівчини з каністрою бензину на тлі палаючого Кремля:

 
Alesha Stupin

Путін як мавпа, яка отримала у своє розпорядження ядерну зброю:

ВІДЕО ДНЯ
 
Alesha Stupin

Довідка: Альоша Ступін – це псевдонім художника та політичного карикатуриста Ігоря Поночевного.

Теми: Путінвійнакультура
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