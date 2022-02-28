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Обезьяна с ядерной "гранатой", Кремль горит – новые работы Алеши Ступина о Путине

Светлана КизиловаПонедельник, 28 февраля 2022, 11:14
Украинец держит за глотку оккупанта, автор рисунка Alesha Stupin

Новая серия работ художника Алеши Ступина посвящена агрессивному поведению президента страны-агрессора Владимира Путина и Украине, которая защищается от посягательств врага на свои земли.

Источник: публикации художника в Facebook

Детали: После неудавшегося блицкрига Путина и успехов ВСУ и Теробороны в войне с оккупантом, художник нарисовал несколько работ о новой реальности, в которой глава Кремля оказался беззащитным перед украинской армией.

Путин нежно прижимает к себе ядерную бомбу – как последнее, что может быть аргументом в противостоянии с цивилизованным миром:

 
Alesha Stupin

Украина в образе девушки с канистрой бензина на фоне горящего Кремля:

 
Alesha Stupin

Путин в образе обезьяны, которая получила в свое распоряжение ядерное оружие:

 
Alesha Stupin

Справка: Алеша Ступин – это псевдоним художника и политического карикатуриста Игоря Поночевного.

Темы: Путинвойнакультура
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