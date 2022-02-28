Обезьяна с ядерной "гранатой", Кремль горит – новые работы Алеши Ступина о Путине
Новая серия работ художника Алеши Ступина посвящена агрессивному поведению президента страны-агрессора Владимира Путина и Украине, которая защищается от посягательств врага на свои земли.
Источник: публикации художника в Facebook
Детали: После неудавшегося блицкрига Путина и успехов ВСУ и Теробороны в войне с оккупантом, художник нарисовал несколько работ о новой реальности, в которой глава Кремля оказался беззащитным перед украинской армией.
Путин нежно прижимает к себе ядерную бомбу – как последнее, что может быть аргументом в противостоянии с цивилизованным миром:
Украина в образе девушки с канистрой бензина на фоне горящего Кремля:
Путин в образе обезьяны, которая получила в свое распоряжение ядерное оружие:
Справка: Алеша Ступин – это псевдоним художника и политического карикатуриста Игоря Поночевного.