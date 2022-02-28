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КМДА: Авто на смузі громадського транспорту вважаються диверсантами

Ірина БалачукПонеділок, 28 лютого 2022, 11:22
Фото КМДА

Столичних водіїв закликають не займати смугу громадського транспорту – такі авто вважатимуться машинами диверсійно-розвідувальних груп.

Джерело: сайт КМДА

Дослівно КМДА: "До уваги водіїв! Займати смугу громадського транспорту суворо заборонено! Автівки, що рухаються смугою громадського транспорту, будуть вважатися транспортом диверсійно-розвідувальних груп! Реагування буде відповідним".

Деталі: У КМДА наголосили, що користуватися смугою громадського транспорту мають право: авто зі
спецвантажами, громадський транспорт, військова техніка та карети швидкої допомоги.

Теми: Київвійнадороги
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