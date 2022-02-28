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КГГА: Машины на полосе общественного транспорта считаются диверсантами

Ирина БалачукПонедельник, 28 февраля 2022, 11:22
Фото КГГА

Столичных водителей призывают не занимать полосу общественного транспорта – такие машины будут считать транспортом диверсионно-разведывательных групп.

Источник: сайт КГГА

Дословно КГГА: "Вниманию водителей! Занимать полосу общественного транспорта строго запрещено! Автомобили, двигающиеся по полосе общественного транспорта, будут считаться транспортом диверсионно-разведывательных групп! Реагирование будет соответствующим".

Детали: В КГГА подчеркнули, что пользоваться полосой общественного транспорта имеют право: машины со спецгрузами, общественный транспорт, военная техника и кареты скорой помощи.

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Темы: Киеввойнадороги
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