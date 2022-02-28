"Бандерівці" ліпше ставляться, ніж свої: СБУ оприлюднила свідчення полонених окупантів
Понеділок, 28 лютого 2022, 12:16
Служба безпеки Україна оприлюднила свідчення ще кількох окупантів, які потрапили в полон до українських силовиків.
Джерело: СБУ
Деталі: Українська спецслужба вказує, що загарбники здалися після того, як їхню колону розгромили під Запоріжжям.
Дослівно: "Чомусь бажання скласти зброю виникло лише після того, як їх підбили. А зараз вороги розказують, що воювати не хотіли.
Під запис СБУ горе-вояки телефонують своїм батькам у РФ і розповідають, що тут таки війна, а не "спецоперація на Донбасі", як це подається в російських новинах. На фоні – стурбований материнський голос і сльози.
Наразі ми вживаємо всіх заходів, щоб встановити повний ланцюжок винних!".