"Бандеровцы" лучше относятся, чем свои: СБУ обнародовала показания пленных оккупантов
Понедельник, 28 февраля 2022, 11:16
Служба безопасности Украина обнародовала показания еще нескольких оккупантов, попавших в плен к украинским силовикам.
Источник: СБУ
Детали: Украинская спецслужба указывает, что захватчики сдались после того, как их колонну разгромили под Запорожьем.
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Дословно: "Почему-то желание сложить оружие возникло только после того, как его подвели. А сейчас враги говорят, что воевать не хотели.
Под запись СБУ горе-воины звонят своим родителям в РФ и рассказывают, что здесь же война, а не спецоперация на Донбассе, как это подается в российских новостях. На фоне – озабоченный материнский голос и слезы.
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Сейчас мы принимаем все меры, чтобы установить полную цепочку виновных!".