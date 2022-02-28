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"Бандеровцы" лучше относятся, чем свои: СБУ обнародовала показания пленных оккупантов

Валентина РоманенкоПонедельник, 28 февраля 2022, 11:16

Служба безопасности Украина обнародовала показания еще нескольких оккупантов, попавших в плен к украинским силовикам.

Источник: СБУ

Детали: Украинская спецслужба указывает, что захватчики сдались после того, как их колонну разгромили под Запорожьем.

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Дословно: "Почему-то желание сложить оружие возникло только после того, как его подвели. А сейчас враги говорят, что воевать не хотели.

Под запись СБУ горе-воины звонят своим родителям в РФ и рассказывают, что здесь же война, а не спецоперация на Донбассе, как это подается в российских новостях. На фоне – озабоченный материнский голос и слезы.

ВИДЕО ДНЯ

Сейчас мы принимаем все меры, чтобы установить полную цепочку виновных!".

Темы: войнаСБУ
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