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Антипутінська коаліція готує четвертий пакет санкцій проти Росії

"Європейська правда"Понеділок, 28 лютого 2022, 12:37

Антипутінська коаліція на підтримку України почала підготовку четвертого пакету санкції проти Росії.

Про це йдеться у Telegram-каналі МЗС України,  повідомляє "Європейська правда".

Новий санкційний пакет включатиме видворення частини російських дипломатів, подальше посилення санкцій проти банківської системи та путінського оточення. 

Крім того, ЄС розглядає створення так званого "реєстру російських корупціонерів", до якого увійдуть як представники влади, так і наближені до Кремля бізнесмени, які не зможуть мати фінансові відносини або робити бізнес з цивілізованим світом.

В МЗС нагадали, що антипутінська коаліція держав запровадила проти Росії три пакети болючих санкцій. Зокрема, фіналізується перелік російських банків для відключення від SWIFT, заморожено половину фінансових резервів Центрального банку РФ, накладено обмеження на Сбербанк РФ, введено заборону на продаж, постачання, передачу та експорт до Росії технологій нафтопереробки, зупинено дію експортних ліцензій подвійного використання, в окремих країнах припинено видачу віз для російських громадян.

У результаті західних санкцій російський рубль обвалився до історичного мінімуму.

Крім того, вперше в сучасній історії санкції накладені проти діючого глави держави Владіміра Путіна.

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Українська дипломатія веде активний дипломатичний наступ на напрямі введення повного ембарго на російську нафту і газ.

32 країни закрили свій повітряний простір для російських авіакомпаній та літаків.

"Європейська правда" пояснила у новому відео, як працюватимуть санкції проти Росії.

Теми: санкціїПутінвійнаЄС
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