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Антипутинская коалиция готовит четвертый пакет санкций против России

"Европейская правда"Понедельник, 28 февраля 2022, 11:37

Антипутинская коалиция в поддержку Украины приступила к подготовке четвертого пакета санкции против России.

Об этом говорится в Telegram-канале МИД Украины, сообщает "Европейская правда".

Новый санкционный пакет будет включать выдворение части российских дипломатов, дальнейшее ужесточение санкций против банковской системы и путинского окружения.

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Кроме того, ЕС рассматривает создание так называемого "реестра российских коррупционеров", в который войдут как представители власти, так и приближенные к Кремлю бизнесмены, которые не смогут иметь финансовые отношения или делать бизнес с цивилизованным миром.

В МИД напомнили, что антипутинская коалиция государств ввела против России три пакета болезненных санкций. В частности, финализируется перечень российских банков для отключения от SWIFT, заморожена половина финансовых резервов Центрального банка РФ, наложены ограничения на Сбербанк РФ, введен запрет на продажу, поставку, передачу и экспорт в Россию технологий нефтепереработки, остановлено действие экспортных лицензий двойного использования, в отдельных странах прекращена выдача виз для российских граждан.

В результате западных санкций российский рубль обрушился до исторического минимума.

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Кроме того, впервые в современной истории санкции наложены против действующего главы государства Владимира Путина.

Украинская дипломатия ведет активное дипломатическое наступление в направлении введения полного эмбарго на российскую нефть и газ.

32 страны закрыли свое воздушное пространство для российских авиакомпаний и самолетов.

"Европейская правда" объяснила в новом видео, как будут работать санкции против России.

Темы: санкцииПутинвойнаЕС
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