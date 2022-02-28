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СБУ відкриває кіберфронт: зламаймо окупанта

Валентина РоманенкоПонеділок, 28 лютого 2022, 11:53

Служба безпеки закликає допомагати українським кіберам зламувати ресурси окупантів.

Джерело: СБУ

Дослівно: "За минулі дні ми отримали багато корисної інформації про переміщення ворога та його ДРГ. Завдяки вам чимало окупантів було знищено!

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А від сьогодні у чат-боті https://t.me/stop_russian_war_bot з’явилася нова функція – для боротьби на кіберфронті.

Якщо ви помітили будь-які вразливі точки у кіберзахисті російських об’єктів (баги, бекдори, входи, логіни та паролі) – обов’язково повідомляйте про них чат-боту.

Це можуть бути вразливості в електронній пошті, вебсайтах, онлайн-банкінгу, системах управління, комп`ютерних мережах, центрах сертифікації, ключах, месенджерах, соцмережах.

ВІДЕО ДНЯ

Українські кіберфахівці використають цю інформацію, щоб боротися з окупантом!"

Деталі: Функція передачі таких даних доступна у розділі чат-боту "Кіберфронт".

Теми: війнаСБУ
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