СБУ открывает киберфронт: взломаем оккупанта

Служба безопасности призывает помогать украинским киберам взламывать ресурсы оккупантов.

Источник: СБУ

Дословно: "За прошедшие дни мы получили много полезной информации о перемещении врага и его ДРГ. Благодаря вам многие оккупанты были уничтожены!"

А с сегодняшнего дня в чат-боте появилась новая функция – для борьбы на киберфронте.

Если вы заметили любые уязвимые точки в киберзащите российских объектов (баги, бэкдоры, входы, логины и пароли), обязательно сообщайте о них чат-боту.

Это могут быть уязвимости в электронной почте, вебсайтах, онлайн-банкинге, системах управления, компьютерных сетях, центрах сертификации, ключах, мессенджерах, соцсетях.

Украинские киберспециалисты используют эту информацию, чтобы бороться с оккупантом!".

Детали: Функция передачи данных доступна в разделе чат-бота "Киберфронт".