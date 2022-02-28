СБУ открывает киберфронт: взломаем оккупанта
Служба безопасности призывает помогать украинским киберам взламывать ресурсы оккупантов.
Источник: СБУ
Дословно: "За прошедшие дни мы получили много полезной информации о перемещении врага и его ДРГ. Благодаря вам многие оккупанты были уничтожены!"
А с сегодняшнего дня в чат-боте появилась новая функция – для борьбы на киберфронте.
Если вы заметили любые уязвимые точки в киберзащите российских объектов (баги, бэкдоры, входы, логины и пароли), обязательно сообщайте о них чат-боту.
Это могут быть уязвимости в электронной почте, вебсайтах, онлайн-банкинге, системах управления, компьютерных сетях, центрах сертификации, ключах, мессенджерах, соцсетях.
Украинские киберспециалисты используют эту информацию, чтобы бороться с оккупантом!".
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Детали: Функция передачи данных доступна в разделе чат-бота "Киберфронт".