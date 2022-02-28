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У Путіна нагадали, що у нього лише квартира та причіп, тому санкцій не боїться

Роман ПетренкоПонеділок, 28 лютого 2022, 12:00
У Путіна нагадали, що у нього лише квартира та причіп, тому санкцій не боїться

Президент РФ Володимир Путін байдуже ставиться до запроваджених проти нього західних санкцій, запевняє прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков.

Джерело: Пєсков, якого цитує РБК

Деталі: У Кремлі також кажуть, що Путін нібито не має жодних активів на Заході. Пєсков назвав санкції проти Путіна "абсурдними".

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Також у кремлі визнали, що санкції жорстокі, проте "Росія зможе компенсувати збитки від них та дати відповідь на такі обмеження".

Пряма мова Пєскова: "Ставиться він досить індиферентно. Там містяться абсурдні положення про активи і так далі, але всім відомо, жодних активів, окрім тих, що декларуються щороку у розмірі причепа та квартири, президент не має.

Якщо брати з погляду вирішення проблем, то сам факт запровадження санкцій проти глави держави — це не менш абсурдно, недалекоглядно, ось що я міг би сказати".

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Теми: ПутінсанкціїРосіявійна
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