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У Путина напомнили, что у него только квартира и прицеп, поэтому санкций не боится

Роман ПетренкоПонедельник, 28 февраля 2022, 12:00
У Путина напомнили, что у него только квартира и прицеп, поэтому санкций не боится

Президент РФ Владимир Путин безразлично относится к введенным против него западным санкциям, уверяет пресс-секретарь президента Росії Дмитрий Песков.

Источник: Песков, которого цитирует РБК

Детали: В Кремле также говорят, что у Путина якобы нет никаких активов на Западе. Песков назвал санкции против Путина "абсурдными".

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Также в кремле признали, что санкции жестокие, однако "Россия сможет компенсировать ущерб от них и дать ответ на такие ограничения".

Прямая речь Пескова: "Относится он достаточно индифферентно. Там содержатся абсурдные положения об активах и так далее, но всем известно, никаких активов, кроме тех, что декларируются каждый год в размере прицепа и квартиры, у президента нет.

Если брать с точки зрения решения проблем, то сам факт введения санкций против главы государства — это не менее абсурдно, весьма недальновидно, вот что я мог бы сказать".

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Темы: ПутинсанкцииРосcиявойна
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