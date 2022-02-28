Ядерні погрози: Китай закликав Путіна до стриманості

Китай закликав до стриманості після рішення президента РФ Владіміра Путіна щодо приведення російських ядерних сил у стан підвищеної бойової готовності.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

"Всі сторони повинні зберігати спокій, проявляти стриманість і уникати подальшої ескалації", - сказав речник МЗС Китаю Ван Веньбінь, відповідаючи на запитання журналістів у Пекіні щодо заяви Путіна, яка була сприйнята як загроза, хоча він конкретно не згадав про ядерну зброю.

Китай підтримує всі зусилля щодо розрядки воєнного протистояння та мирного політичного вирішення, заявив представник Китаю.

Відповідаючи на додаткові запитання, речник підкреслив, що Китай і Росія є "стратегічними партнерами", але не "союзниками". Китай визначає свою власну позицію та політику в кожному окремому випадку.

27 лютого Путін наказав перевести сили стримування в особливий режим бойового чергування.

У Пентагоні у відповідь заявили, що Сполучені Штати здатні захистити себе, своїх союзників та партнерів.