Ядерні погрози: Китай закликав Путіна до стриманості

Китай закликав до стриманості після рішення президента РФ Владіміра Путіна щодо приведення російських ядерних сил у стан підвищеної бойової готовності.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

"Всі сторони повинні зберігати спокій, проявляти стриманість і уникати подальшої ескалації", - сказав речник МЗС Китаю Ван Веньбінь, відповідаючи на запитання журналістів у Пекіні щодо заяви Путіна, яка була сприйнята як загроза, хоча він конкретно не згадав про ядерну зброю.

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Китай підтримує всі зусилля щодо розрядки воєнного протистояння та мирного політичного вирішення, заявив представник Китаю.

Відповідаючи на додаткові запитання, речник підкреслив, що Китай і Росія є "стратегічними партнерами", але не "союзниками". Китай визначає свою власну позицію та політику в кожному окремому випадку.

27 лютого Путін наказав перевести сили стримування в особливий режим бойового чергування.

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У Пентагоні у відповідь заявили, що Сполучені Штати здатні захистити себе, своїх союзників та партнерів.