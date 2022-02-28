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Переговори делегацій України та Росії почалися 

Олена РощінаПонеділок, 28 лютого 2022, 13:10
скриншот із відео "Белта"

У Білорусі розпочалися переговори української та російської делегацій щодо кроків для досягнення миру.

Джерело: Белта

Деталі: Переговори відбуваються на Гомельщині на березі річки Прип'ять. Із міркувань безпеки точне місце організатори переговорів не називають.

Початок зустрічі транслювали онлайн, але пізніше трансляцію вимкнули на вимогу російської сторони.

Українську строну представляють заступник голови МЗС Микола Точицький, міністр оборони Олексій Резніков, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, народний депутат Рустем Умеров та перший заступник голови української делегації у тристоронній контактній групі Андрій Костін.

 

Російську делегацію очолив помічник президента РФ Володимир Мединський. До її складу також увійшли заступник міністра оборони, заступник міністра закордонних справ Андрій Руденко, голова комітету Державної думи з міжнародних справ Леонід Слуцький та посол Росії у Білорусі Борис Гризлов.

 

Глава Адміністрації президента Білорусі Володимир Макей від імені Олександра Лукашенка привітав делегації Росії та України.

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"Як було домовлено з президентами Зеленським та Путіним, ви можете почуватися у повній безпеці. Це наш святий обов'язок", – сказав він.

За словами Макея, Лукашенко сподівається, що під час цих переговорів вдасться знайти шляхи вирішення "всіх кризових питань".

Теми: війнаРосіяБілорусьУкравтодор
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