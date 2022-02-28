Переговоры делегаций Украины и России начались 

В Беларуси начались переговоры украинской и российской делегаций о шагах по достижению мира.

Источник: Белта

Детали: Переговоры проходят в Гомельской области на берегу реки Припять. Из соображений безопасности точное место организаторы переговоров не называют.

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Начало встречи транслировали онлайн, но позже трансляцию выключили по требованию российской стороны.

Украинскую строну представляют замглавы МИД Николай Точицкий, министр обороны Алексей Резников, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, народный депутат Рустем Умеров и первый замглавы украинской делегации в трехсторонней контактной группе Андрей Костин.

Российскую делегацию возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. В ее состав также вошли заместитель министра обороны, замминистра иностранных дел Андрей Руденко, глава комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий и посол России в Беларуси Борис Грызлов.

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Глава Администрации президента Беларуси Владимир Макей от имени Александра Лукашенко приветствовал делегации России и Украины.

"Как было договорено с президентами Зеленским и Путиным, вы можете чувствовать себя в полной безопасности. Это наша святая обязанность", – сказал он.

По словам Макея, Лукашенко надеется, что в ходе этих переговоров удастся найти пути решения "всех кризисных вопросов".