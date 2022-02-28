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Ворог зазнає втрат, але не полишає спроб захопити Київ – свіжий звіт ЗСУ

Роман ПетренкоПонеділок, 28 лютого 2022, 12:31
Ворог зазнає втрат, але не полишає спроб захопити Київ – свіжий звіт ЗСУ
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Згідно з оперативною інформацією, від початку відкритої агресії противник застосував близько 180 крилатих та оперативно-тактичних ракет "Іскандер".

Джерело: Сухопутні війська ЗСУ

Деталі: У неділю 27 лютого російські окупанти нанесли 6 ракетних ударів (до 30 ракет) та 4 авіаційні удари переважно з повітряного простору Республіки Білорусь.

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Повітряно-космічні сили ЗС РФ перебувають на чергуванні у повітряному просторі Республіки Білорусь. Для перевезення особового складу та вантажів використовується аеродромна мережа Республіки Білорусь. Існує висока ймовірність застосування збройних сил РБ.

На Поліссі противник зазнав відчутних втрат та намагається їх поповнити коштом повітряно-десантних військ ЗС РФ.

На Сіверському напрямку він завершив перегрупування та намагається продовжити наступ на напрямку Чернігів – Київ. Три БТГр в районах Хомутовка, Глухів, Батурин зупинені.

ВІДЕО ДНЯ

Мотострілецький підрозділ 14 Армійського корпусу Північного флоту на рубежі Суми – Охтирка – Полтава поніс значні втрати та втратив наступальний потенціал.

На Слобожанському напрямку противник зупинений.

У Донецькому операційному районі противник силами 1 та 2 АК за артилерійської підтримки ЗС РФ намагається вести наступальні дії. Мета загарбника щодо виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей не досягнута.

На Таврійському напрямку противник після перегрупування намагається організувати наступ на Миколаїв та не полишає спроб висадки морського десанту в районі Маріуполя. Збройні Сили України ведуть оборону рубежів.

Попри значні втрати та зниження темпів наступу на окремих напрямках, ворог не відмовляється від своєї основної мети – отримання контролю над Києвом. Силами оборони столиці вжито заходів із протидії ворогу.

Угруповання різнорідних сил ВМС продовжує ведення бойових дій в південно-західній частині акваторії Чорного моря. Здійснює оборону пунктів базування та портів Одеса, Південний, Очаків, Чорноморськ з морського напрямку.

Теми: Збройні силивійнаРосія
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