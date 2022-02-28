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Враг несет потери, но не оставляет попыток захватить Киев – свежий отчет ВСУ

Роман ПетренкоПонедельник, 28 февраля 2022, 13:31
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Согласно оперативной информации, с начала открытой агрессии противник применил около 180 крылатых и оперативно-тактических ракет "Искандер".

Источник: Сухопутные войска ВСУ              

Детали: В воскресенье 27 февраля российские оккупанты нанесли 6 ракетных ударов (до 30 ракет) и 4 авиационных удара преимущественно с воздушного пространства Республики Беларусь.

Воздушно-космические силы ВС РФ находятся на дежурстве в воздушном пространстве Республики Беларусь. Для перевозки личного состава и грузов используется аэродромная сеть Республики Беларусь. Существует высокая вероятность применения вооруженных сил РБ.

На Полесье противник понес ощутимые потери и пытается пополнить их за счет воздушно-десантных войск ВС РФ.

На Северском направлении он завершил перегруппировку и пытается продолжить наступление в направлении Чернигов – Киев. Три БТГр в районах Хомутовка, Глухов, Батурин остановлены.

Мотострелковое подразделение 14 Армейского корпуса Северного флота на рубеже Сумы – Ахтырка – Полтава понесло значительные потери и потеряло наступательный потенциал.

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На Слобожанском направлении противник остановлен.

В Донецком операционном районе противник силами 1 и 2 АК при артиллерийской поддержке ВС РФ пытается вести наступательные действия. Цель захватчика выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей не достигнута.

На Таврическом направлении противник после перегруппировки пытается организовать наступление на Николаев и не оставляет попыток высадки морского десанта в районе Мариуполя. Вооруженные Силы ведут оборону рубежей.

Несмотря на значительные потери и снижение темпов наступления в отдельных направлениях, враг не отказывается от своей основной цели – получение контроля над Киевом. Силами обороны столицы приняты меры по противодействию врагу.

Группировка разнородных сил ВМС продолжает ведение боевых действий в юго-западной части акватории Черного моря. Осуществляет оборону пунктов базирования и портов Одесса, Южный, Очаков, Черноморск по морскому направлению.

Темы: Вооруженные силывойнаРосcия
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