Молдова: банки перестали приймати російські рублі

Більшість молдовських банків 28 лютого відмовилися брати до обміну російські рублі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило молдовське видання NewsMaker.

Деякі банки готові лише продавати російські рублі, а ось купити російську валюту погоджуються лише приватні обмінні каси.

У багатьох обмінних пунктах при комерційних банках російські рублі не беруть, наприклад, у maib, Moldindconbank, Victoriabank та інших.

Деякі банки лише продають російські рублі, наприклад, OTP Bank.

Ще один молдовський банк Eximbank виставив курс купівлі російського рубля один бан за один рубль, а курс продажу - 22 бани за один рубль.

Деякі пункти обміну валют все ж таки обмінюють російські рублі. Найвигідніший курс, який бачив кореспондент видання - 0,16-0,22 лея за один рубль. У деяких обмінниках курс є значно нижчим.

Курс російського рубля до долара унаслідок введення санкцій Заходу проти Росії на відкритті валютних торгів 28 лютого зріс до 90 рублів за долар. Це історичний максимум.