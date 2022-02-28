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Молдова: банки перестали приймати російські рублі

"Європейська правда"Понеділок, 28 лютого 2022, 15:37

Більшість молдовських банків 28 лютого відмовилися брати до обміну російські рублі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило молдовське видання NewsMaker.

Деякі банки готові лише продавати російські рублі, а ось купити російську валюту погоджуються лише приватні обмінні каси.

У багатьох обмінних пунктах при комерційних банках російські рублі не беруть, наприклад, у maib, Moldindconbank, Victoriabank та інших.

Деякі банки лише продають російські рублі, наприклад, OTP Bank. 

Ще один молдовський банк Eximbank виставив курс купівлі російського рубля один бан за один рубль, а курс продажу - 22 бани за один рубль.

Деякі пункти обміну валют все ж таки обмінюють російські рублі. Найвигідніший курс, який бачив кореспондент видання - 0,16-0,22 лея за один рубль. У деяких обмінниках курс є значно нижчим.

Курс російського рубля до долара унаслідок введення санкцій Заходу проти Росії на відкритті валютних торгів 28 лютого зріс до 90 рублів за долар. Це історичний максимум.

Теми: МолдоваРосіявійна
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