Молдова: банки перестали принимать российские рубли

Большинство молдавских банков 28 февраля отказались брать в обмен российские рубли.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило молдавское издание NewsMaker.

Некоторые банки готовы лишь продавать российские рубли, а вот купить российскую валюту соглашаються только частные обменные кассы.

Во многих обменных пунктах при коммерческих банках российские рубли не берут, к примеру, у maib, Moldindconbank, Victoriabank и других.

Некоторые банки только продают российские рубли, например OTP Bank.

Еще один молдавский банк Eximbank выставил курс покупки российского рубля один бан за один рубль, а курс продажи – 22 бана за один рубль.

Некоторые пункты обмена валют все же обмениваются российскими рублями. Самый выгодный курс, который видел корреспондент издания – 0,16-0,22 лея за один рубль. В некоторых обменниках курс значительно ниже.

Курс российского рубля к доллару в результате введения санкций Запада против России на открытии валютных торгов 28 февраля вырос до 90 рублей за доллар. Это исторический максимум.