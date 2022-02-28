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Молдова: банки перестали принимать российские рубли

"Европейская правда"Понедельник, 28 февраля 2022, 12:37

Большинство молдавских банков 28 февраля отказались брать в обмен российские рубли.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило молдавское издание NewsMaker.

Некоторые банки готовы лишь продавать российские рубли, а вот купить российскую валюту соглашаються только частные обменные кассы.

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Во многих обменных пунктах при коммерческих банках российские рубли не берут, к примеру, у maib, Moldindconbank, Victoriabank и других.

Некоторые банки только продают российские рубли, например OTP Bank.

Еще один молдавский банк Eximbank выставил курс покупки российского рубля один бан за один рубль, а курс продажи – 22 бана за один рубль.

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Некоторые пункты обмена валют все же обмениваются российскими рублями. Самый выгодный курс, который видел корреспондент издания – 0,16-0,22 лея за один рубль. В некоторых обменниках курс значительно ниже.

Курс российского рубля к доллару в результате введения санкций Запада против России на открытии валютных торгов 28 февраля вырос до 90 рублей за доллар. Это исторический максимум.

Темы: МолдоваРосcиявойна
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