Санкції Євросоюзу вдарять по більш ніж половині авіафлоту в Росії

Лізингодавці мають намір розірвати сотні договорів лізингу літаків з російськими авіакомпаніями через санкції Заходу, введені за напад Росії на Україну.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Азіатський лізингодавець BOC Aviation заявив у понеділок, що більшість його літаків у Росії постраждає від санкцій Європейського Союзу, які вимагають розірвання договорів оренди до 28 березня.

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За даними аналітичної компанії Cirium, російські компанії мають в експлуатації 980 пасажирських літаків, з яких 777 у лізингу. З них дві третини, або 515 літаків, з оціночною ринковою вартістю близько 10 мільярдів доларів, орендуються в іноземних фірм, які працюють переважно в Ірландії.

Найбільша лізингова компанія AerCap заявила, що припиняє лізингову діяльність з російськими авіакомпаніями відповідно до санкцій.

У загальному портфелі лізингодавця понад 2000 літаків, а російськими клієнтами є Аерофлот, S7 Airlines, Росія, Azur Air та Уральські авіалінії, йдеться на його сайті.

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Лідери Групи семи (G7) заявили в неділю, що західні союзники вирішили відключити "певні російські банки" від безпечної системи обміну повідомленнями SWIFT для забезпечення швидких транскордонних платежів, яка стала основним механізмом фінансування міжнародної торгівлі.

"Європейська правда" пояснила у новому відео, як працюватимуть санкції проти Росії.