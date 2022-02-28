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Санкции Евросоюза ударят по более чем половине авиафлота в России

"Европейская правда"Понедельник, 28 февраля 2022, 13:23

Лизингодатели намерены расторгнуть сотни договоров лизинга самолетов с российскими авиакомпаниями из-за санкций Запада, введенных за нападение России на Украину.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

Азиатский лизингодатель BOC Aviation заявил в понедельник, что большинство его самолетов в России пострадают от санкций Европейского Союза, требующих расторжения договоров аренды до 28 марта.

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По данным аналитической компании Cirium, русские компании имеют в эксплуатации 980 пассажирских самолетов, из которых 777 в лизинге. Из них две трети, или 515 самолетов, с оценочной рыночной стоимостью около 10 миллиардов долларов, арендуются у иностранных фирм, работающих преимущественно в Ирландии.

Крупнейшая лизинговая компания AerCap заявила, что прекращает лизинговую деятельность с российскими авиакомпаниями в соответствии с санкциями.

В общем портфеле лизингодателя более 2000 самолетов, а российскими клиентами являются Аэрофлот, S7 Airlines, Россия, Azur Air и Уральские авиалинии, говорится на его сайте.

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Лидеры Группы семи (G7) заявили в воскресенье, что западные союзники решили отключить "определенные российские банки" от безопасной системы обмена сообщениями SWIFT для обеспечения скорых трансграничных платежей, которая стала основным механизмом финансирования международной торговли.

"Европейская правда" объяснила в новом видео, как будут работать санкции против России.

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