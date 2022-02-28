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Прем’єр Чехії підтримав ідею вступу України в ЄС за спецпроцедурою

"Європейська правда"Понеділок, 28 лютого 2022, 13:32
Прем’єр Чехії підтримав ідею вступу України в ЄС за спецпроцедурою
Фото Getty Images

Прем'єр-міністр Петр Фіала заявив у понеділок, що підтримує зусилля України щодо вступу до Європейського Союзу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання Novinky.

За словами Фіали, необхідно дати чітко зрозуміти, що Україну вітають у європейській спільноті демократичних країн.

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"Хоча я прихильник стандартних процедур, ми зараз не в стандартній ситуації", - сказав Фіала.

Раніше президент Володимир Зеленський закликав Євросоюз невідкладно прийняти Україну за новою спеціальною процедурою. 

Нагадаємо, напередодні президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що вважає Україну "однією з нас" і хоче бачити її у ЄС. Попри це, вона не стала уточнювати, якими є шанси України на вступ до ЄС, особливо за прискореною програмою.

ВІДЕО ДНЯ

Останніми днями кілька країн закликали надати Україні перспективу членства, а Словаччина запропонувала створити спеціальну процедуру для приєднання України до ЄС. 

Також Євросоюз погодив надання Україні летальної зброї для відсічі агресії. Це перший випадок, коли ЄС надає таку допомогу третій країні. 

Теми: ЧехіяєвроінтеграціяУкраїна
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