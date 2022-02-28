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Прем’єр Чехії підтримав ідею вступу України в ЄС за спецпроцедурою

"Європейська правда"Понеділок, 28 лютого 2022, 14:32
Фото Getty Images

Прем'єр-міністр Петр Фіала заявив у понеділок, що підтримує зусилля України щодо вступу до Європейського Союзу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання Novinky.

За словами Фіали, необхідно дати чітко зрозуміти, що Україну вітають у європейській спільноті демократичних країн.

"Хоча я прихильник стандартних процедур, ми зараз не в стандартній ситуації", - сказав Фіала.

Раніше президент Володимир Зеленський закликав Євросоюз невідкладно прийняти Україну за новою спеціальною процедурою. 

Нагадаємо, напередодні президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що вважає Україну "однією з нас" і хоче бачити її у ЄС. Попри це, вона не стала уточнювати, якими є шанси України на вступ до ЄС, особливо за прискореною програмою.

Останніми днями кілька країн закликали надати Україні перспективу членства, а Словаччина запропонувала створити спеціальну процедуру для приєднання України до ЄС. 

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Також Євросоюз погодив надання Україні летальної зброї для відсічі агресії. Це перший випадок, коли ЄС надає таку допомогу третій країні. 

Теми: ЧехіяєвроінтеграціяУкраїна
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