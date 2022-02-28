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Премьер Чехии поддержал идею вступления Украины в ЕС по спецпроцедуре

"Европейская правда"Понедельник, 28 февраля 2022, 13:32
Премьер Чехии поддержал идею вступления Украины в ЕС по спецпроцедуре
Фото Getty Images

Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил в понедельник, что поддерживает усилия Украины по вступлению в Европейский Союз.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание Novinky.

По словам Фиалы, необходимо дать ясно понять, что Украину приветствуют в европейском сообществе демократических стран.

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"Хотя я приверженец стандартных процедур, мы сейчас не в стандартной ситуации", - сказал Фиала.

Ранее президент Владимир Зеленский призвал Евросоюз безотлагательно принять Украину по новой специальной процедуре.

Напомним, накануне президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что считает Украину "одной из нас" и хочет видеть ее в ЕС. Несмотря на это, она не стала уточнять, каковы шансы Украины на вступление в ЕС, особенно по ускоренной программе.

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Темы: ЧехияевроинтеграцияУкраина
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