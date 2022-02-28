Премьер Чехии поддержал идею вступления Украины в ЕС по спецпроцедуре
Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил в понедельник, что поддерживает усилия Украины по вступлению в Европейский Союз.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание Novinky.
По словам Фиалы, необходимо дать ясно понять, что Украину приветствуют в европейском сообществе демократических стран.
"Хотя я приверженец стандартных процедур, мы сейчас не в стандартной ситуации", - сказал Фиала.
Ранее президент Владимир Зеленский призвал Евросоюз безотлагательно принять Украину по новой специальной процедуре.
Напомним, накануне президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что считает Украину "одной из нас" и хочет видеть ее в ЕС. Несмотря на это, она не стала уточнять, каковы шансы Украины на вступление в ЕС, особенно по ускоренной программе.