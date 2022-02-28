Японія приєднається до міжнародних санкцій проти Центробанку РФ

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда заявив, що Японія приєднається до санкцій Заходу проти Центробанку РФ і обмежить операції з ним.

Про це він заявив після телефонної розмови з президентом Володимиром Зеленським, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

У розмові з журналістами після телефонних переговорів із Зеленським Кісіда також заявив, що Японія запровадить санкції проти білоруських організацій та окремих осіб, включаючи президента Лукашенка, а також обмежить експорт в Білорусь.

"Я сказав (президенту Зеленському), що Японія з Україною... і запропонував тверду підтримку суверенітету та територіальній цілісності України", - сказав Кісіда.

Японські акції впали, а ієна викликала попит як валюту-притулок у понеділок після того, як західні країни ввели нові санкції проти Росії.

Президент Зеленський повідомив у Twitter, що Японія виділяє $100 млн на додаток до вже затвердженої допомоги у $100 млн Україні.

Як повідомлялося, Мінфін Британії у понеділок оголосив про санкції проти російського Центробанку.

Нагадаємо, в ніч на неділю лідери Європейської комісії, Франції, Німеччини, Італії, Великобританії, Канади та США оголосили про новий потужний набір економічних санкцій, який включає відключення від платіжної системи SWIFT та заборону продажу "золотих паспортів" заможним росіянам.

Детальніше про нові санкції читайте у статті Операція "ізоляція": чого чекати Путіну та як Росія обходитиме SWIFT-санкції.