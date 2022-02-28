Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Япония присоединится к международным санкциям против Центробанка РФ

"Европейская правда"Понедельник, 28 февраля 2022, 13:57

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что Япония присоединится к санкциям Запада против Центробанка РФ и ограничит сделки с ним.

Об этом он заявил после телефонного разговора с президентом Владимиром Зеленским, сообщает Европейская правда со ссылкой на агентство Reuters.

В разговоре с журналистами после телефонных переговоров с Зеленским Кисида также заявил, что Япония введет санкции против белорусских организаций и отдельных лиц, включая президента Лукашенко, а также ограничит экспорт в Беларусь.

Реклама:

"Я сказал (президенту Зеленскому), что Япония с Украиной... и предложил жесткую поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины", - сказал Кисида.

Японские акции упали, а иена вызвала спрос как валюту-убежище в понедельник после того, как западные страны ввели новые санкции против России.

Президент Зеленский сообщил в Twitter, что Япония выделяет $100 млн в дополнение к уже утвержденной помощи в $100 млн Украине.

ВИДЕО ДНЯ

Как сообщалось, Минфин Британии в понедельник объявил о санкциях против российского Центробанка.

Напомним, в ночь на воскресенье лидеры Европейской комиссии, Франции, Германии, Италии, Великобритании, Канады и США объявили о новом мощном наборе экономических санкций, включающем отключение от платежной системы SWIFT и запрет продажи "золотых паспортов" состоятельным россиянам.

Подробнее о новых санкциях читайте в статье Операция "изоляция": чего ждать Путину и как Россия будет обходить SWIFT-санкции.

Темы: санкцииЯпонияРосcиябанки
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
санкции
IT-гигант SAP прекратит поддержку своих решений в РФ до конца года
PariMatch подала в суд на Зеленского с требованием отменить санкции
"Компромиссные" санкции: на второй год войны Россия зарабатывает не хуже, чем в 2021-м
Последние новости
04:34
Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет
04:06
После уничтожения БДК "Новочеркасск" оккупанты усилили проверки в Феодосии – сопротивление
03:04
Над Ростовской областью России ПВО сбила беспилотник – губернатор
02:56
Армия США заявляет о сбитии беспилотников и ракет, выпущенных хуситами
02:20
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
Все новости...
Реклама: