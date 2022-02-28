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Япония присоединится к международным санкциям против Центробанка РФ

"Европейская правда"Понедельник, 28 февраля 2022, 14:57

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что Япония присоединится к санкциям Запада против Центробанка РФ и ограничит сделки с ним.

Об этом он заявил после телефонного разговора с президентом Владимиром Зеленским, сообщает Европейская правда со ссылкой на агентство Reuters.

В разговоре с журналистами после телефонных переговоров с Зеленским Кисида также заявил, что Япония введет санкции против белорусских организаций и отдельных лиц, включая президента Лукашенко, а также ограничит экспорт в Беларусь.

"Я сказал (президенту Зеленскому), что Япония с Украиной... и предложил жесткую поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины", - сказал Кисида.

Японские акции упали, а иена вызвала спрос как валюту-убежище в понедельник после того, как западные страны ввели новые санкции против России.

Президент Зеленский сообщил в Twitter, что Япония выделяет $100 млн в дополнение к уже утвержденной помощи в $100 млн Украине.

Как сообщалось, Минфин Британии в понедельник объявил о санкциях против российского Центробанка.

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Напомним, в ночь на воскресенье лидеры Европейской комиссии, Франции, Германии, Италии, Великобритании, Канады и США объявили о новом мощном наборе экономических санкций, включающем отключение от платежной системы SWIFT и запрет продажи "золотых паспортов" состоятельным россиянам.

Подробнее о новых санкциях читайте в статье Операция "изоляция": чего ждать Путину и как Россия будет обходить SWIFT-санкции.

Темы: санкцииЯпонияРосcиябанки
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