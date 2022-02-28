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Фінляндія планує допомогти Україні летальною зброєю - ЗМІ

Понеділок, 28 лютого 2022, 14:01

Уряд Фінляндії має наміри допомогти Україні летальною зброєю, хоча спершу розглядалося надання лише захисного обладнання для військових і польових госпіталів.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляють фінські ЗМІ з посиланням на свої джерела 28 лютого.

За інформацією STT, у правлячій коаліції вже є одностайна позиція щодо того, що Україні варто надати летальну зброю і боєприпаси. Рішення мають прийняти до кінця дня.

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Таку ж інформацію отримали журналісти Yle та Helsingin Sanomat.

На 18-30 планується брифінг щодо цього питання, в якому візьмуть участь прем’єрка Санна Марін, міністр закордонних справ Пекка Хаавісто і міністр оборони Антті Кайкконен. Після рішення уряду пропозицію має схвалити президент. 

З того, про що відомо на даний час, Фінляндія планує надати 2000 шоломів, 2000 бронежилетів, 100 носилок і два польових госпіталі. 

ВІДЕО ДНЯ

Раніше у лютому Фінляндія надала Україні 14 млн євро на гуманітарні проєкти. Крім того, країна робить внески до механізму ЄС Peace Facility, з якого теж фінансуватиметься допомога для України.  

Теми: ФінляндіязброяУкраїна
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