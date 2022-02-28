Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Фінляндія планує допомогти Україні летальною зброєю - ЗМІ

Понеділок, 28 лютого 2022, 17:01

Уряд Фінляндії має наміри допомогти Україні летальною зброєю, хоча спершу розглядалося надання лише захисного обладнання для військових і польових госпіталів.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляють фінські ЗМІ з посиланням на свої джерела 28 лютого.

За інформацією STT, у правлячій коаліції вже є одностайна позиція щодо того, що Україні варто надати летальну зброю і боєприпаси. Рішення мають прийняти до кінця дня.

Таку ж інформацію отримали журналісти Yle та Helsingin Sanomat.

На 18-30 планується брифінг щодо цього питання, в якому візьмуть участь прем’єрка Санна Марін, міністр закордонних справ Пекка Хаавісто і міністр оборони Антті Кайкконен. Після рішення уряду пропозицію має схвалити президент. 

З того, про що відомо на даний час, Фінляндія планує надати 2000 шоломів, 2000 бронежилетів, 100 носилок і два польових госпіталі. 

Раніше у лютому Фінляндія надала Україні 14 млн євро на гуманітарні проєкти. Крім того, країна робить внески до механізму ЄС Peace Facility, з якого теж фінансуватиметься допомога для України.  

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Теми: ФінляндіязброяУкраїна
powered by lun.ua
Головне сьогодні

ЗСУ здійснили 50 влучних ударів ракетами "Вільха" по ворожій техніці

93% українців підтримують Зеленського

фотоПід час обстрілів у центрі Харкова пошкоджено Свято-Успенський собор

фотоНа обкладинці TIME з'явився український прапор і цитата Зеленського

Війна РФ проти України: трибунал у Гаазі розпочав розслідування

Окупанти хочуть створити у Маріуполі гуманітарну катастрофу – ОДА

Усі новини...
Фінляндія
Фінляндія закриває своє небо для російських літаків
Зеленський повідомив про 50 млн доларів допомоги від Фінляндії
Протимінні кораблі НАТО прибули до Фінської затоки для патрулювання між Гельсінкі і Таллінном
Останні новини
23:14
У Білорусі йде "рейкова війна" проти війни з Україною
23:09
відеоУ Росії продовжують затримувати учасників "антивоєнних" мітингів: за добу 724 людини
23:06
У США з’явилася оперативна група для полювання на активи російських олігархів
22:55
Арахамія: Переговори відбудуться не в Біловезькій пущі
22:50
Коли перебої на лінії 102: столична поліція дала додаткові контакти
22:49
Макрон виступив з промовою щодо війни РФ проти України
22:32
Росії може загрожувати дефолт – JPMorgan
22:23
відеоЄвреї, які пережили Голокост, проклинають Путіна з бомбосховища Києва й вимагають миру
22:13
ВІДЕОУ Києві 3 березня дозволять рух на двох мостах – Кличко
22:08
Жодних полонених російських артилеристів більше не буде – ССО
Усі новини...