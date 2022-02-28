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Финляндия планирует помочь Украине летальным оружием – СМИ

Понедельник, 28 февраля 2022, 14:01

Правительство Финляндии намерено помочь Украине летальным оружием, хотя сначала рассматривалось предоставление только защитного оборудования для военных и полевых госпиталей.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщают финские СМИ со ссылкой на свои источники 28 февраля.

По информации STT, у правящей коалиции уже есть единодушная позиция по поводу того, что Украине следует предоставить летальное оружие и боеприпасы. Решения должны быть приняты до конца дня.

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Такую же информацию получили журналисты Yle и Helsingin Sanomat.

На 18-30 планируется брифинг по этому вопросу, в котором примут участие премьер Санна Марин, министр иностранных дел Пекка Хаависто и министр обороны Антти Кайкконен. После решения правительства предложение должно одобрить президент.

Из того, о чем известно в настоящее время, Финляндия планирует предоставить 2000 шлемов, 2000 бронежилетов, 100 носилок и два полевых госпиталя.

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Ранее в феврале Финляндия выделила Украине 14 млн евро на гуманитарные проекты. Кроме того, страна вносит взносы в механизм ЕС Peace Facility, из которого тоже будет финансироваться помощь для Украины.

Темы: ФинляндияоружиеУкраина
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