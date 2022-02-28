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Швейцарія введе проти Росії аналогічні з ЄС санкції

"Європейська правда"Понеділок, 28 лютого 2022, 15:48

Швейцарія, нейтральна держава, введе такі ж санкції проти Росії, які затвердив Європейський Союз. 

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Reuters.

"У зв'язку з військовим втручанням Росії в Україні, що триває, Федеральна рада 28 лютого прийняла рішення про затвердження пакетів санкцій, введених ЄС 23 і 25 лютого", — йдеться в повідомленні швейцарського уряду.

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Швейцарія також запровадила фінансові санкції проти президента Росії Владіміра Путіна, прем'єр-міністра Міхаїла Мішустіна та міністра закордонних справ Сергєя Лаврова, які набули чинності негайно.

Швейцарія, крім того, закриє свою небо для російських літаків.

"Швейцарія підтверджує свою солідарність з Україною та її народом; вона доставлятиме гуманітарну допомогу людям, які втекли до Польщі", - заявив уряд.

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Швейцарія також нагадала про свою пропозицію виступити посередником у суперечці.

Швейцарія намагалася зберігати свій традиційний нейтралітет, одночасно засуджуючи війну Росії, що, за її словами, могло зробити її потенційним посередником у переговорах між Україною та РФ. Але вона зіткнулася зі зростаючим тиском, після чого вирішила стати на бік Заходу і схвалити покарання для Москви.

У понеділок США запровадили додаткові санкції проти РФ, заборонивши американцям вести справи з центробанком Росії, були запроваджені санкції проти Мінфіну РФ і Фонду національного добробуту.

У понеділок стало відомо, що антипутінська коаліція на підтримку України почала підготовку четвертого пакета санкції проти Росії.

"Європейська правда" пояснила у новому відео, як працюватимуть санкції проти Росії.

Теми: ШвейцаріяРосіясанкціїЄС
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