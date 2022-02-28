Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Швейцарія введе проти Росії аналогічні з ЄС санкції

"Європейська правда"Понеділок, 28 лютого 2022, 16:48

Швейцарія, нейтральна держава, введе такі ж санкції проти Росії, які затвердив Європейський Союз. 

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Reuters.

"У зв'язку з військовим втручанням Росії в Україні, що триває, Федеральна рада 28 лютого прийняла рішення про затвердження пакетів санкцій, введених ЄС 23 і 25 лютого", — йдеться в повідомленні швейцарського уряду.

Швейцарія також запровадила фінансові санкції проти президента Росії Владіміра Путіна, прем'єр-міністра Міхаїла Мішустіна та міністра закордонних справ Сергєя Лаврова, які набули чинності негайно.

Швейцарія, крім того, закриє свою небо для російських літаків.

"Швейцарія підтверджує свою солідарність з Україною та її народом; вона доставлятиме гуманітарну допомогу людям, які втекли до Польщі", - заявив уряд.

Швейцарія також нагадала про свою пропозицію виступити посередником у суперечці.

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Швейцарія намагалася зберігати свій традиційний нейтралітет, одночасно засуджуючи війну Росії, що, за її словами, могло зробити її потенційним посередником у переговорах між Україною та РФ. Але вона зіткнулася зі зростаючим тиском, після чого вирішила стати на бік Заходу і схвалити покарання для Москви.

У понеділок США запровадили додаткові санкції проти РФ, заборонивши американцям вести справи з центробанком Росії, були запроваджені санкції проти Мінфіну РФ і Фонду національного добробуту.

У понеділок стало відомо, що антипутінська коаліція на підтримку України почала підготовку четвертого пакета санкції проти Росії.

"Європейська правда" пояснила у новому відео, як працюватимуть санкції проти Росії.

Теми: ШвейцаріяРосіясанкціїЄС
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Впевнений, що скоро скажемо людям: "Повертайтеся, загрози немає" – Зеленський

відеоМінус ще одна ворожа "пташка": українські військові збили вертоліт РФ

фото, відеоУ Херсоні - масштабний мітинг, щоб вигнати окупантів. Агресор намагається залякати стріляниною

фото, оновленоПаралімпіада-2022: у перший день українці здобули сім медалей

маршрутУзгоджено евакуацію з Маріуполя й Волновахи, росіяни пообіцяли не стріляти

Війна пішла не за планом Путіна, Україна здатна перемогти – Блінкен

Усі новини...
Швейцарія
Швейцарія заморозила банківські рахунки росіян із санкційного списку ЄС
Швейцарія не дозволить обходити санкції, але сама обмеження поки не вводить
Понад 2 тисячі українців тримали гроші у найбільшому швейцарському банку
Останні новини
13:02
Росіяни вбили Героя України Чибінєєва під Гостомелем
13:01
СБУ під час затримання застрелила українського переговорника в Гомелі – джерела
12:53
Україна приєдналася до кіберцентру при НАТО – крок, який раніше блокувала Угорщина
12:51
Окупанти відкрили вогонь і зірвали евакуацію Маріуполя
12:48
Без Zara, Bershka та Pull&Bear: група Inditex теж покидає РФ
12:44
Пєсков каже, що Путіна не можуть нормально показати по ТБ, бо "він не актор"
12:34
відеоУ Херсоні чоловік виліз із прапором України на БТР росіян
12:30
відео"Єдиний спосіб вижити усім – це закрити небо": Резніков звернувся до США та НАТО
12:29
Речник Путіна бідкається, що з РФ йде іноземний бізнес
12:22
Що робити, якщо ворог відключив українське телебачення
Усі новини...