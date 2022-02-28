Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Швейцария введет против России аналогичные с ЕС санкции

"Европейская правда"Понедельник, 28 февраля 2022, 15:48

Швейцария, нейтральное государство, введет такие же санкции против России, утвержденные Европейским Союзом.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Reuters.

"В связи с продолжающимся военным вмешательством России в Украине Федеральный совет 28 февраля принял решение об утверждении пакетов санкций, введенных ЕС 23 и 25 февраля", — говорится в сообщении швейцарского правительства.

Реклама:

Швейцария также ввела вступившие в силу финансовые санкции против президента России Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина и министра иностранных дел Сергея Лаврова.

Швейцария пыталась сохранять свой традиционный нейтралитет, одновременно осуждая войну России, что, по ее словам, могло сделать ее потенциальным посредником в переговорах между Украиной и РФ. Но она столкнулась с растущим давлением, после чего решила встать на сторону Запада и одобрить наказание для Москвы.

В понедельник США ввели дополнительные санкции против РФ, запретив американцам вести дела с центробанком России, были введены санкции против Минфина РФ и Фонда национального благосостояния.

ВИДЕО ДНЯ

В понедельник стало известно, что антипутинская коалиция в поддержку Украины приступила к подготовке четвертого пакета санкции против России.

"Европейская правда" объяснила в новом видео, как будут работать санкции против России.

Темы: ШвейцарияРосcиясанкцииЕС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Швейцария
Оползень на востоке Швейцарии разрушил дома, из-за новых рисков эвакуируют сотню людей
Швейцарский сын Кремля. "Украинская правда" нашла подсанкционного сына русского олигарха
Швейцария отвергла упреки в недостаточном выполнении санкций против России
Последние новости
04:34
Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет
04:06
После уничтожения БДК "Новочеркасск" оккупанты усилили проверки в Феодосии – сопротивление
03:04
Над Ростовской областью России ПВО сбила беспилотник – губернатор
02:56
Армия США заявляет о сбитии беспилотников и ракет, выпущенных хуситами
02:20
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
Все новости...
Реклама: