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Швейцария введет против России аналогичные с ЕС санкции

"Европейская правда"Понедельник, 28 февраля 2022, 16:48

Швейцария, нейтральное государство, введет такие же санкции против России, утвержденные Европейским Союзом.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Reuters.

"В связи с продолжающимся военным вмешательством России в Украине Федеральный совет 28 февраля принял решение об утверждении пакетов санкций, введенных ЕС 23 и 25 февраля", — говорится в сообщении швейцарского правительства.

Швейцария также ввела вступившие в силу финансовые санкции против президента России Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина и министра иностранных дел Сергея Лаврова.

Швейцария пыталась сохранять свой традиционный нейтралитет, одновременно осуждая войну России, что, по ее словам, могло сделать ее потенциальным посредником в переговорах между Украиной и РФ. Но она столкнулась с растущим давлением, после чего решила встать на сторону Запада и одобрить наказание для Москвы.

В понедельник США ввели дополнительные санкции против РФ, запретив американцам вести дела с центробанком России, были введены санкции против Минфина РФ и Фонда национального благосостояния.

В понедельник стало известно, что антипутинская коалиция в поддержку Украины приступила к подготовке четвертого пакета санкции против России.

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"Европейская правда" объяснила в новом видео, как будут работать санкции против России.

Темы: ШвейцарияРосcиясанкцииЕС
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