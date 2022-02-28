Лідери фракцій Ради зібралися і планують конфіскувати майно російських юросіб

Лідери фракцій та груп Верховної Ради, крім ОПЗЖ, зібралися на погоджувальну раду парламенту 28 лютого попри воєнний стан.

Джерело: співрозмовники "Української правди" в депутатському корпусі

Деталі: Юлія Клименко з "Голосу" повідомила, що лідери фракцій домовилися найближчими днями зібрати Верховну Раду для ухвалення 8 законів.

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"Зокрема, хочемо прийняти закон про конфіскацію всього майна юридичних осіб РФ на користь держави. Закон ще сируватий, ми його будемо дороблятимо", – розповіла вона.

Дмитро Разумков повідомив, що підготовлено також звернення від Верховної Ради до Євросоюзу щодо негайного прийняття України до ЄС за спеціальною процедурою і звернення до Генеральної асамблеї ООН із вимогою виключити РФ із Ради Безпеки ООН.

Погоджувальна рада ВР 28.02.2022 Фото з Instagram Разумкова

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