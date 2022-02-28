Лидеры фракций Рады собрались и планируют конфисковать имущество российских юрлиц

Лидеры фракций и групп Верховной Рады, кроме ОПЗЖ, собрались на согласительный совет парламента 28 февраля, несмотря на военное положение.

Источник: собеседники "Украинской правды" в депутатском корпусе

Детали: Юлия Клименко из "Голоса" сообщила, что лидеры фракций договорились в ближайшие дни собрать Верховную Раду для принятия 8 законов.

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"В частности, хотим принять закон о конфискации всего имущества юридических лиц РФ в пользу государства. Закон еще сыроват, мы его будем доделывать", – рассказала она.

Дмитрий Разумков сообщил, что подготовлено также обращение от Верховной Рады к Евросоюзу относительно немедленного принятия Украины в ЕС по специальной процедуре и обращение в Генеральную ассамблею ООН с требованием исключить РФ из Совета Безопасности ООН.

Согласительный совет ВР 28.02.2022 Фото из I nstagram Дмитрия Разумкова

24 февраля Россия начала войну против Украины, наше государство держит оборону 5-й день.