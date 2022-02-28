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Лидеры фракций Рады собрались и планируют конфисковать имущество российских юрлиц

Роман Кравец, Елена РощинаПонедельник, 28 февраля 2022, 16:14

Лидеры фракций и групп Верховной Рады, кроме ОПЗЖ, собрались на согласительный совет парламента 28 февраля, несмотря на военное положение.

Источник: собеседники "Украинской правды" в депутатском корпусе

Детали: Юлия Клименко из "Голоса" сообщила, что лидеры фракций договорились в ближайшие дни собрать Верховную Раду для принятия 8 законов.

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"В частности, хотим принять закон о конфискации всего имущества юридических лиц РФ в пользу государства. Закон еще сыроват, мы его будем доделывать", – рассказала она.

Дмитрий Разумков сообщил, что подготовлено также обращение от Верховной Рады к Евросоюзу относительно немедленного принятия Украины в ЕС по специальной процедуре и обращение в Генеральную ассамблею ООН с требованием исключить РФ из Совета Безопасности ООН.

Согласительный совет ВР 28.02.2022
Согласительный совет ВР 28.02.2022
Фото из Instagram Дмитрия Разумкова

24 февраля Россия начала войну против Украины, наше государство держит оборону 5-й день.

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Темы: Верховная РадаРосcияЕСООН
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