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Те, що каже Путін – брехня: Крістіна Квін звернулася до росіян

Роман ПетренкоПонеділок, 28 лютого 2022, 18:56

Тимчасово повірена у справах США Крістіна Квін записала відеозвернення для росіян, у якому просить вплинути на зупинку війни.

Джерело: відеозвернення Квін, опубліковане посольством США в Україні

Пряма мова Квін: "Те, що каже ваш президент – брехня. Україною не атакують Росію.

Доброго дня! Я хочу звернутися до російських матерів та батьків, чиїх дітей послали вбивати українців на їхній землі.

Я жила в Росії і знаю, що росіяни люблять та захищають свої сім'ї. Українці такі самі. Як і ви, вони хочуть жити у мирній країні, де їхні діти можуть процвітати.

Росія краде цю можливість у України – цей злочин нижчий за гідність росіян.

Я благаю вас зробити все можливе, щоб зупинити непотрібну війну президента Путіна та врятувати російських й українських дітей.

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Господи, благослови народ України та народ Росії".                

Теми: СШАПутінРосіявійна
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