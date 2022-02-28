Те, що каже Путін – брехня: Крістіна Квін звернулася до росіян

Тимчасово повірена у справах США Крістіна Квін записала відеозвернення для росіян, у якому просить вплинути на зупинку війни.

Джерело: відеозвернення Квін, опубліковане посольством США в Україні

Пряма мова Квін: "Те, що каже ваш президент – брехня. Україною не атакують Росію.

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Доброго дня! Я хочу звернутися до російських матерів та батьків, чиїх дітей послали вбивати українців на їхній землі.

Я жила в Росії і знаю, що росіяни люблять та захищають свої сім'ї. Українці такі самі. Як і ви, вони хочуть жити у мирній країні, де їхні діти можуть процвітати.

Росія краде цю можливість у України – цей злочин нижчий за гідність росіян.

ВІДЕО ДНЯ

Я благаю вас зробити все можливе, щоб зупинити непотрібну війну президента Путіна та врятувати російських й українських дітей.

Господи, благослови народ України та народ Росії".