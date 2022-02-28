То, что говорит Путин – ложь: Кристина Квин обратилась к россиянам
Временно поверенная в делах США Кристина Квин записала видео-обращение для россиян, в котором просит повлиять на остановку войны.
Источник: видео-обращение Квин, опубликованное посольством США в Украине
Прямая речь Квин: "То, что говорит ваш президент – ложь. Украины не атакуют Россию.
Здравствуйте! Я хочу обратиться к российским матерям и отцам, чьих детей послали убивать украинцев на их земле.
Я жила в России и знаю, что россияне любят и защищают свои семьи. Украинцы такие же. Как и вы, они хотят жить в мирной стране, где их дети могут процветать.
Россия крадет эту возможность у Украины – это преступление ниже достоинства россиян.
Я умоляю вас сделать все возможное, чтобы остановить ненужною войну президента Путина и спасти российских и украинских детей.
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Господи, благослови народ Украины и народ России".
Сообщение от Временно Поверенной в делах США Кристины Квин для русских, в том числе тех, кто в настоящее время атакует Украину. #StandwithUkraine @USApoRusski pic.twitter.com/lbPMdw0ubV— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) February 28, 2022