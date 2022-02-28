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Футбол: российские клубы и сборные отстранили из всех чемпионатов

Роман ПетренкоПонедельник, 28 февраля 2022, 19:52

Международная федерация футбола и УЕФА отстранила сборные и клубы России по футболу от участия в любых соревнованиях под своими эгидами.

Источник: сайт УЕФА

Детали: Вслед за первоначальными решениями, ФИФА и УЕФА приняли совместное решение о том, что все российские команды, будь то национальные сборные или клубные команды, будут отстранены от участия в турнирах ФИФА и УЕФА до дальнейшего уведомления.

Дословно: Футбол полностью сплочен и солидарен со всеми пострадавшими в Украине.

Оба президента (ФИФА и УЕФА) надеются, что ситуация в Украине значительно и быстро улучшится, чтобы футбол снова мог стать вектором единства и мира между людьми".

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Темы: футболРосcиявойна
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