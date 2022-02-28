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Британія оголосила подальші санкції проти Росії

"Європейська правда"Понеділок, 28 лютого 2022, 19:05

Міністр закордонних справ Ліз Трасс повідомила, що ще три російські банки потраплять під санкції через вторгнення Росії в Україну.

Про це вона заявила у Палаті громад, повідомляє "Європейська правда".

"Сьогодні я можу повідомити Палаті представників, що вноситиму два нові законопроєкти про санкції. Перший запроваджує набір нових повноважень щодо фінансового сектора Росії. Він включає повноваження забороняти російським банкам проводити платежі в фунтах стерлінгів", - заявила Трасс.

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Крім того, за словам Трасс, Британія заморозить активи ще трьох російських банків - ВЕБ, "Совкомбанку" і банку "Открытие".

Російські гіганти, такі як "Газпром", більше не зможуть випускати боргові зобов'язання або акції в Лондоні.

Вона також оголосила, що Велика Британія заборонить експорт до Росії з Британії в ряді "критичних секторів". Це включає високотехнологічне обладнання, таке як мікроелектроніка, морське та навігаційне обладнання. Це послабить військово-промисловий потенціал Росії та стане гальмом для російської економіки на довгі роки.

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Визнаючи, що війна "може тривати місяці і роки", Трасс сказала, що Британія "готова понести економічні жертви", щоб підтримати Україну, і буде підтримувати санкції "скільки це буде потрібно".

Міністр закордонних справ додала, що вона "налаштована піти набагато, набагато далі" у застосуванні санкцій.

Велика Британія також заявляє, що очолить зусилля щодо відсторонення Росії від Інтерполу.

Велика Британія також анонсувала закриття своїх портів для будь-яких пов’язаних із Росією суден у відповідь на війну Путіна проти України.

Зазначимо, "Європейська правда" пояснила у новому відео, як працюватимуть санкції проти Росії.

Теми: Велика БританіяРосіясанкціївійна
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