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Британия объявила дальнейшие санкции против России

"Европейская правда"Понедельник, 28 февраля 2022, 20:05

Министр иностранных дел Лиз Трасс сообщила, что еще три российских банка попадут под санкции из-за вторжения России в Украину.

Об этом она заявила в Палате общин, сообщает "Европейская правда".

"Сегодня я могу сообщить Палате представителей, что буду вносить два новых законопроекта о санкциях. Первый вводит набор новых полномочий по финансовому сектору России. Он включает полномочия запрещать российским банкам проводить платежи в фунтах стерлингов", - заявила Трасс.

Кроме того, по словам Трасс, Британия заморозит активы еще трех российских банков – ВЭБ, "Совкомбанка" и банка "Открытие".

Российские гиганты, такие как Газпром, больше не смогут выпускать долговые обязательства или акции в Лондоне.

Она также объявила, что Великобритания запретит экспорт в Россию из Британии в ряде "критических секторов". Это включает в себя высокотехнологичное оборудование, такое как микроэлектроника, морское и навигационное оборудование. Это ослабит военно-промышленный потенциал России и станет тормозом для российской экономики на долгие годы.

Признавая, что война "может продлиться месяцы и годы", Трасс сказала, что Британия "готова понести экономические жертвы", чтобы поддержать Украину, и будет поддерживать санкции "сколько это потребуется".

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Министр иностранных дел добавила, что она "настроена пойти намного далее, гораздо дальше" в применении санкций.

Великобритания также заявляет, что возглавит усилия по отстранению России от Интерпола.

Великобритания также анонсировала закрытие своих портов для любых связанных с Россией судов в ответ на войну Путина против Украины.

Темы: ВеликобританияРосcиясанкциивойна
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