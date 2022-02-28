Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Британия объявила дальнейшие санкции против России

"Европейская правда"Понедельник, 28 февраля 2022, 19:05

Министр иностранных дел Лиз Трасс сообщила, что еще три российских банка попадут под санкции из-за вторжения России в Украину.

Об этом она заявила в Палате общин, сообщает "Европейская правда".

"Сегодня я могу сообщить Палате представителей, что буду вносить два новых законопроекта о санкциях. Первый вводит набор новых полномочий по финансовому сектору России. Он включает полномочия запрещать российским банкам проводить платежи в фунтах стерлингов", - заявила Трасс.

Реклама:

Кроме того, по словам Трасс, Британия заморозит активы еще трех российских банков – ВЭБ, "Совкомбанка" и банка "Открытие".

Российские гиганты, такие как Газпром, больше не смогут выпускать долговые обязательства или акции в Лондоне.

Она также объявила, что Великобритания запретит экспорт в Россию из Британии в ряде "критических секторов". Это включает в себя высокотехнологичное оборудование, такое как микроэлектроника, морское и навигационное оборудование. Это ослабит военно-промышленный потенциал России и станет тормозом для российской экономики на долгие годы.

ВИДЕО ДНЯ

Признавая, что война "может продлиться месяцы и годы", Трасс сказала, что Британия "готова понести экономические жертвы", чтобы поддержать Украину, и будет поддерживать санкции "сколько это потребуется".

Министр иностранных дел добавила, что она "настроена пойти намного далее, гораздо дальше" в применении санкций.

Великобритания также заявляет, что возглавит усилия по отстранению России от Интерпола.

Великобритания также анонсировала закрытие своих портов для любых связанных с Россией судов в ответ на войну Путина против Украины.

Темы: ВеликобританияРосcиясанкциивойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Великобритания
Комитет парламента Британии назвал Тайвань независимой страной
В аримии РФ много дезертиров и "отказников" – разведка Британии
Разведка Британии: В РФ не хватает желающих идти в армию, несмотря на зарплату и привилегии
Последние новости
04:34
Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет
04:06
После уничтожения БДК "Новочеркасск" оккупанты усилили проверки в Феодосии – сопротивление
03:04
Над Ростовской областью России ПВО сбила беспилотник – губернатор
02:56
Армия США заявляет о сбитии беспилотников и ракет, выпущенных хуситами
02:20
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
Все новости...
Реклама: