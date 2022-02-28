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Британія вирішила не пускати у свої порти російські судна

"Європейська правда"Понеділок, 28 лютого 2022, 20:14

Велика Британія анонсувала закриття своїх портів для будь-яких пов’язаних із Росією суден у відповідь на війну Путіна проти України.

Як пише "Європейська правда", відповідне розпорядження оприлюднив міністр транспорту Грент Шаппс. 

Він зазначає, що Британія попередила керівництво РФ про серйозні наслідки у разі вторгнення в Україну.

"Судноплавство є дуже важливим для міжнародної торгівлі і ми повинні зробити свій внесок для обмеження можливостей Росії і притягнення її керівництва до відповідальності. 

У цих обставинах Міністерство транспорту не вважає нормальним, щоб російські кораблі могли і далі заходити у порти Британії. З цього моменту просимо британські порти не надавати доступу жодному судну, щодо яких є підстави вважати, що вони належать, контролюються, найняті або керуються будь-якою особою, пов’язаною з Росією (...) або підсанкційною особою; ходять під російським прапором; зареєстровані у Росії", - заявив міністр. 

Він зазначив, що міністерство допомагатиме портам з’ясовувати, яких саме суден стосується заборона.

"Подальші детальні санкції щодо російського судноплавства у процесі підготовки, нові деталі будуть оприлюднені незабаром", - додає він.

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Крім того, глава МЗС Ліз Трасс анонсувала санкції проти ще трьох російських банків. 

Нагадаємо, також 28 лютого уряд порадив британцям уникати будь-яких поїздок до Росії — через "обмежену можливість повернутись у Британію авіарейсами та зростаючу нестабільність російської економіки".

Теми: Велика БританіяРосіятранспортвійна
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