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Британия решила не пускать в свои порты российские судна

"Европейская правда"Понедельник, 28 февраля 2022, 20:14

Великобритания анонсировала закрытие своих портов для любых связанных с Россией судов в ответ на войну Путина против Украины.

Как пишет "Европейская правда", соответствующее распоряжение обнародовал министр транспорта Грент Шаппс.

Он отмечает, что Британия предупредила руководство РФ о серьезных последствиях при вторжении в Украину.

"Судоходство очень важно для международной торговли и мы должны внести свой вклад для ограничения возможностей России и привлечения ее руководства к ответственности.

В этих обстоятельствах Министерство транспорта не считает нормальным, чтобы российские корабли могли и дальше входить в порты Британии. С этого момента просим британские порты не предоставлять доступу ни одному судну, по которому есть основания полагать, что они принадлежат, контролируются, наняты или руководствуются любым лицом, связанным с Россией (...) или подсанкционным лицом; ходят под русским флагом; зарегистрированы в России", - заявил министр.

Он отметил, что министерство будет помогать портам выяснять, каких именно судов касается запрет.

"Дальнейшие детальные санкции в отношении российского судоходства в процессе подготовки новые детали будут обнародованы вскоре", - добавляет он.

Кроме того, глава МИД Лиз Трасс анонсировала санкции против еще трех российских банков.

Напомним, также 28 февраля правительство посоветовало британцам избегать любых поездок в Россию — из-за "ограниченной возможности вернуться в Британию авиарейсами и растущей нестабильности российской экономики".

Темы: ВеликобританияРосcиятранспортвойна
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