Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Британия решила не пускать в свои порты российские судна

"Европейская правда"Понедельник, 28 февраля 2022, 19:14

Великобритания анонсировала закрытие своих портов для любых связанных с Россией судов в ответ на войну Путина против Украины.

Как пишет "Европейская правда", соответствующее распоряжение обнародовал министр транспорта Грент Шаппс.

Он отмечает, что Британия предупредила руководство РФ о серьезных последствиях при вторжении в Украину.

Реклама:

"Судоходство очень важно для международной торговли и мы должны внести свой вклад для ограничения возможностей России и привлечения ее руководства к ответственности.

В этих обстоятельствах Министерство транспорта не считает нормальным, чтобы российские корабли могли и дальше входить в порты Британии. С этого момента просим британские порты не предоставлять доступу ни одному судну, по которому есть основания полагать, что они принадлежат, контролируются, наняты или руководствуются любым лицом, связанным с Россией (...) или подсанкционным лицом; ходят под русским флагом; зарегистрированы в России", - заявил министр.

Он отметил, что министерство будет помогать портам выяснять, каких именно судов касается запрет.

ВИДЕО ДНЯ

"Дальнейшие детальные санкции в отношении российского судоходства в процессе подготовки новые детали будут обнародованы вскоре", - добавляет он.

Кроме того, глава МИД Лиз Трасс анонсировала санкции против еще трех российских банков.

Напомним, также 28 февраля правительство посоветовало британцам избегать любых поездок в Россию — из-за "ограниченной возможности вернуться в Британию авиарейсами и растущей нестабильности российской экономики".

Темы: ВеликобританияРосcиятранспортвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Великобритания
В аримии РФ много дезертиров и "отказников" – разведка Британии
Разведка Британии: В РФ не хватает желающих идти в армию, несмотря на зарплату и привилегии
Россия могла отменить учения "Запад" из-за недостатка солдат и техники − Британская разведка
Последние новости
04:34
Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет
04:06
После уничтожения БДК "Новочеркасск" оккупанты усилили проверки в Феодосии – сопротивление
03:04
Над Ростовской областью России ПВО сбила беспилотник – губернатор
02:56
Армия США заявляет о сбитии беспилотников и ракет, выпущенных хуситами
02:20
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
Все новости...
Реклама: