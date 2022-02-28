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Залишається високою ймовірність нападу військ Лукашенка на Україну – ЦОС

Валентина РоманенкоПонеділок, 28 лютого 2022, 22:03

Залишається високою ймовірність вторгнення білоруських військ на територію Україну.

Джерело: інформація Центру оборонних стратегій

Дослівно: "На даний час участь Білорусі у війні проти України складалась із надання території для вторгнення військ РФ та здійснення ракетних обстрілів і ударів авіації по українських містах та інфраструктурі. Незважаючи на заяви Лукашенка щодо дотримання нейтралітету, цей ризик буде стабільно високим з огляду на повну залежність диктатора від рішень Кремля та відсутність будь-яких успіхів військ агресора".

Деталі: Стосовно першого раунду українсько-російських перемовин аналітики зазначають наступне: одним із наслідків проведення перемовин між Україною та РФ щодо припинення військової агресії Кремлем було завдання ракетного удару по Києву через хвилини після завершення зустрічі.

Про інші результати у дипломатичному вимірі стане відомо згодом, після формування та доведення до РФ української позиції.

Сподіваємось, що це відбудеться з підсиленням практичної допомоги стратегічними партнерами. Враховуючи негативний досвід Мінських домовленостей, основним ефективним інструментом перемовин з РФ залишаються ЗС України, наголосили в ЦОС.

Теми: війнаБілорусь
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